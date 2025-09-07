Homepage

Site mis à jour le 7 septembre 2025: aura bien lieu avant la fin de l'année ...

Nous accueillons depuis 2025 de nouveaux membres dans l'équipe économique pour les services et développement des villes de Suisse, il s'agit de Sebastien Elbied, actif notamment avec la ville de Zurich de 2018 à 2023, ainsi que pour diverses activités informatiques.

Etude Piller-Morel

Depuis 1989, Damien Piller, assisté de son frère Grégoire, a fondé l'étude d'avocats Piller-Morel, dans le canton de Fribourg, une étude toujours aussi active en 2025, après 36 années de services. Un autre domaine d'activité dans lequel Damien Piller et très actif est celui de la construction et de l'immobilier. Retrouvez une liste de ses derniers projets sur son site officiel: Damien Piller