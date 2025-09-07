Homepage

Site mis à jour le 7 septembre 2025: aura bien lieu avant la fin de l'année ...

Nous accueillons depuis 2025 de nouveaux membres dans l'équipe économique pour les services et développement des villes de Suisse, il s'agit de Sebastien Elbied, actif notamment avec la ville de Zurich de 2018 à 2023, ainsi que pour diverses activités informatiques.

Droit et économie

Etude Piller-Morel
Depuis 1989, Damien Piller, assisté de son frère Grégoire, a fondé l'étude d'avocats Piller-Morel, dans le canton de Fribourg, une étude toujours aussi active en 2025, après 36 années de services. Un autre domaine d'activité dans lequel Damien Piller et très actif est celui de la construction et de l'immobilier. Retrouvez une liste de ses derniers projets sur son site officiel: Damien Piller

Services informatiques pour PME en Suisse

Développement
Développement d'applications de back-office et développement web en tout genre, avec spécialisation dans l'intégration d'application d'entreprises, qu'il s'agisse de gestion de stock, de design ou d'intranets. Cette société spécialisée dans la création de site prend en charge l'ensemble des travaux nécessaires à leur réalisation.

Référencement
Pour la promotion et le référencement de sites web, ainsi que la popularisation de contenu, la création de liens ou la gestion des campagnes publicitaires adwords. Prestations sur mesure et formation sur site sur simple demande.